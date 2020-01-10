الإسماعيلي يفاوض المهاجم التونسي أنيس سلتو



دخل النادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة وقوية مع المهاجم الدولي التونسي محمد أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.



ويعاني الإسماعيلي كثيرا من مشاكل في خط الهجوم في المباريات الأخيرة ويسعى للتعاقد مع لاعب مهاجم قوي يدعمه في المرحلة المقبلة.



ولعب سلتو صاحب الـ ٢٧ عاما في صفوف النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي ويعتبر من العناصر الهامة للغاية.



ويتنافس الإسماعيلي مع ناديي الوداد البيضاوي المغربي ومولودية وجدة المغربي كذلك من أجل ضم سلتو خلال يناير الجاري.