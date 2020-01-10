AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بطل العالم كيشو يخوض تحدي إيطاليا استعدادًا لطوكيو

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:29 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
بعد موسم رائع ونتائج كبيرة للمصارع الذهبي محمد إبراهيم كيشو في عام 2019 غادر محمد إبراهيم كيشو متوجها إلي إيطاليا ليفتتح العام الجديد بتحدي كبير من بوابة بطولة التصنيف العالمي للمصارعة "series ranking " والمقرر اقامتها في الفترة من 15 الي 18 يناير .

وكان محمد إبراهيم كيشو قد حقق نتائج بارزة ومؤثرة في الرياضة المصرية بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة للشباب لثاني مرة علي التوالي وذهبية الألعاب العالمية العسكرية بالصين و أختياره من قبل الإتحاد الدولي للمصارعة أفضل مصارع شاب في عام 2019 وأصبح من اللاعبين الواعدين المبشرين والذي تعقد عليه الآمال في تحقيق الميدالية الأوليمبية بطوكيو وتشهد بطولة" series ranking "مشاركة مصنفين كبار في اللعبة لأهمية البطولة في التصنيف العالمي للمصارعه والذي بناء عليه تجري قرعة أوليمبياد طوكيو ويحتل حاليا كيشو المركز الخامس عالميًا وهو المصارع المصري الوحيد الذي تأهل الي أوليمبياد طوكيو عن طريق بطولات العالم.

أعرب كيشو عن سعادته و تفاؤله بما تحقق ويسعي دائما للأفضل وأكد علي تركيزه واستعداده الجاد للفترة القادمة لاقتناص الميدالية الأوليمبية وفي نهاية حديثه تقدم بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعمه المستمر للأبطال والي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وللاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد عصام نوارة والي البنك الاهلي الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له وكان في وداعه فريق عمل روابط الرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يكرم كيشو بعد حصوله على الذهبية وتأهله إلى أولمبياد طوكيو

جيانا فاروق تشارك في الدوري العالمي بإسبانيا للتأهل لـ طوكيو

بالتعاون مع وزارة الرياضة.. روابط ترعى بطل سلاح السيف محمد لنهاية 2020

عبد الرحمن وائل بطل التايكوندو يوقع مع روابط الرياضية من أجل طوكيو 2020

وزير الرياضة يهنئ كيشو بلقب أفضل مصارع روماني في العالم

جيانا فاروق: أسعى لحسم بطاقة التأهل لطوكيو في بطولة الكاراتيه بشيلي

ترشيحاتنا

شاهد.. ابنة قاسم سليماني تحمل السلاح خلال صلاة الجمعة

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بمكياج جذاب وإطلالة كاجوال.. منة فضالي تتألق فى أحدث ظهور

انتبه.. 7 عقوبات لمن يؤذي الناس ويضرهم في الدنيا والآخرة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10- 1- 2020 والقنوات الناقلة

أب وأم يعذبان طفليهما أشد عذاب.. والسبب طلب الطعام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور

هناكل إيه النهاردة .. محشى كرنب بالكوارع وصينية بطاطس وملوخية.. والحلو: جيلي بالفاكهة