بطل العالم كيشو يخوض تحدي إيطاليا استعدادًا لطوكيو

بعد موسم رائع ونتائج كبيرة للمصارع الذهبي محمد إبراهيم كيشو في عام 2019 غادر محمد إبراهيم كيشو متوجها إلي إيطاليا ليفتتح العام الجديد بتحدي كبير من بوابة بطولة التصنيف العالمي للمصارعة "series ranking " والمقرر اقامتها في الفترة من 15 الي 18 يناير .



وكان محمد إبراهيم كيشو قد حقق نتائج بارزة ومؤثرة في الرياضة المصرية بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للمصارعة للشباب لثاني مرة علي التوالي وذهبية الألعاب العالمية العسكرية بالصين و أختياره من قبل الإتحاد الدولي للمصارعة أفضل مصارع شاب في عام 2019 وأصبح من اللاعبين الواعدين المبشرين والذي تعقد عليه الآمال في تحقيق الميدالية الأوليمبية بطوكيو وتشهد بطولة" series ranking "مشاركة مصنفين كبار في اللعبة لأهمية البطولة في التصنيف العالمي للمصارعه والذي بناء عليه تجري قرعة أوليمبياد طوكيو ويحتل حاليا كيشو المركز الخامس عالميًا وهو المصارع المصري الوحيد الذي تأهل الي أوليمبياد طوكيو عن طريق بطولات العالم.



أعرب كيشو عن سعادته و تفاؤله بما تحقق ويسعي دائما للأفضل وأكد علي تركيزه واستعداده الجاد للفترة القادمة لاقتناص الميدالية الأوليمبية وفي نهاية حديثه تقدم بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لدعمه المستمر للأبطال والي اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وللاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد عصام نوارة والي البنك الاهلي الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى شركة روابط الرياضية الوكيل الحصري له وكان في وداعه فريق عمل روابط الرياضية.