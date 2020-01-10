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حوادث

شاهد| وفد من ضباط حقوق الإنسان يزورون عددا من دور رعاية الأيتام المعاقين

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح - اسلام مقلد
نظَّم قطاع حقوق الإنسان بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام ذوى الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة.


وجرى توزيع عدد من الهدايا العينية لنزلاء تلك الدور، ومشاركتهم فى قضاء يوم ترفيهى لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - وانطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وكان لتلك الزيارات الأثر الطيب فى نفوس نزلاء تلك الدور، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من اعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيمانًا بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.
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