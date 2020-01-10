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حوادث

15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:07 م
حريق فى مزرعة ماندا
حريق فى مزرعة ماندا ورومان فى أسيوط
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إيهاب عمر
تمكنت قوات الحماية المدنية ومجلس مدينة ساحل سليم من إخماد حريق اندلع في 15 فدان مانجو ورمان بقرية المطمر.



تلقت غرفة عمليات مركز ومدينة ساحل سليم في أسيوط إخطارا من أهالي قرية المطمر باندلاع حريق هائل بمزرعة مانجو ورمان بمنطقة الأربعين.

على الفور انتقل أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل وعاشور عبد العال نائب رئيس المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الكسح التابعة لمجلس المدينة وتبين من الفحص أن الحريق اندلع في مزرعة مانجو ورمان على مساحة 15 فدانا وتمكنت من إخماد الحريق.
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
15 فدانا.. اندلاع حريق بمزرعة مانجو ورمان في أسيوط.. صور
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