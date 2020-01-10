بالأسماء.. إصابة ١٢ من العمالة الزراعية بحادث تصادم بالبحيرة

حصل موقع صدى البلد على أسماء مصابى حادث العمالة الزراعية حيث تسبب سوء الأحوال الجوية فى وقوع حادث تصادم عند الكيلو ١٠٤ بين سيارتين إحداهما محملة بالعمالة الزراعية والثانية نقل بالطريق الصحراوى عند الكيلو ١٠٤ بدائرة مركز وادي النطرون ونتج عن الحادث إصابة 12 عاملًا ، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أحدهما محملة بالعمالة الزراعية والثانية " نقل".





وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة المصابين كل من:" الشحات خليفه الشحات" 45 سنة، "عبد المنعم الشحات خليفة" 15 سنة، " صبحى سنوسي أبو سعده" 52 سنة، " ثروت كمال عنان" 37 سنة، " عمرو السيد محمود" 34 سنة،" اسلام محمد رمضان" 23 سنة، " مصطفى عصام مصطفى" 29 سنة، " محمد أحمد سيف الدين" 33 سنة، " محمود درباله عبد العزيز" 24 سنة، " عبده علي الخوالي" 19 سنة، " منصور خليفه شحات" 31 سنة، " وجيه صابر عبدالله" 27 سنة وتتنوع إصاباتهم مابين جروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم





وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.