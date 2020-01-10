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حوادث

حريق في شقة سكنية بشبرا الخيمة

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:02 ص
حريق فى شقة
حريق فى شقة
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إبراهيم الهوارى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمساكن إسكو بحي شرق شبرا الخيمة دون خسائر بشرية أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته وطلب تحريات المباحث.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمساكن إسكو.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

وتبين من المعاينة احتراق محتويات الشقة بأكملها ورجحت أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتولت النيابة التحقيق.
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