تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة نقل بصحراوي بني سويف.. وإفادة أولية 15 مصابا

وقع حادث تصادم بين اتوبيس نقل عام، رقم "1354 ب ه أ وسيارة نقل بمقطورة، رقم 5113 ي د أ منذ قليل، بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور دائرة محافظة بني سويف.



ودفع مرفق إسعاف بني سويف بإشراف الدكتور إسلام عساف مدير المرفق، ب١٥ سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.



وجرى نقل قرابة ١٥ مصابا إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وجاري متابعة الحادث.

