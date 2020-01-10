خبير أسواق مال يعلق على أداء البورصة: أسعار الأسهم فرصة استثمار جيدة

قال سعيد الفقي مدير فرع شركة أصول لتداول الأوراق المالية إن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت مع نهاية تداولات الأسبوع المنقضي حيث أغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 13729 نقطة حيث عوض جزءا من خسائره بعد أن اقترب من نقط دعمه قرب مستوى 13100 نقطة خلال الأسبوع نتيجة للتوترات السياسية بالمنطقة والتي أثرت بقوة على أداء البورصة في بداية الأسبوع.



تابع: فقد المؤشر الرئيسي في جلسة واحدة أكثر من 600 نقطة واستبقت البورصة الأحداث ولكن مع هدوء حدة التوتر عاد الصعود وبنفس قوة الانخفاض تقريبا حيث صعد المؤشر الرئيسي اخر جلستين أكثر من 500 نقطة.



واستطرد: استطاع المؤشر الثبات أعلى مستوى 13500 نقطة بقوة واقترب من مستوى المقاومة التالي عند 13800 نقطة وسط توقعات بهدوء نسبي في هذه المناطق خلال بداية الأسبوع القادم وتكوين مراكز شرائية جديدة خاصة بعد استقرار الأوضاع السياسية وانخفاض أسعار غالبية الأسهم لمستويات سعرية جاذبة للشراء.



وأشار خبير أسواق المال إلى أن أسعار الأسهم الحالية تعد فرصة استثمار جيدة على المدى القريب استعدادا لتخطي مستوى 13800 نقطة والثبات أعلاه يعطي دفعة قوية لاستمرار الصعود واستهداف مستويات أعلى 14000 نقطة خلال الفترة القادمة.



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,729.81 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.22% ، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 2.65% مسجلا 522.42 نقطة.



سجل مؤشر s&p انخفاضا بنحو 2.47% مغلقا الفترة عند مستوى 1940.94 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل تراجعا بنحو 2 % مغلقا عند 15900 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 2.5% مغلقا الفترة عند 1363 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.7 مليار جنيه مسجلا مستوى 696 مليار جنيه مقابل 706.7 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 13.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 682 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 657 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.