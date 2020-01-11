إبراهيم نور الدين يكشف معلومات عن استخدام الـ var في الدوري.. فيديو

كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين عن الحالات التى يمكن لحكم الساحة اللجوء فيها إلى تقنية الفيديو الـ var فى مباريات الدورى الممتاز.



وقال إبراهيم نور الدين خلال ندوة "صدى البلد": تقنية الفيديو تساهم فى تقليل الأخطاء التحكيمية وتساعد فى إظهار الحقيقة ولا يوجد عدد معين للجوء الى تقنية الفيديو كى تصل إلى تحقيق العدالة داخل المستطيل الأخضر.



ونفى ابراهيم نور الدين ما تردد حول تحديد 3 حالات فقط لتفعيل تقنية الفيديو فى مباريات المسابقة المحلية، مشددا على أنه سيتم اللجوء إليه فى الحالات المؤثرة داخل الملعب فقط.



وتابع "نور الدين": "مفيش أى حد من الجهاز الفنى واللاعبين وفقا للقانون له الحق فى طلب اللجوء الى تقنية الفيديو ولى زملاء فى تقنية الفيديو وفى الحالات التى بها شك يقول لك فيها شك أو أن زميلك أيضا يطلب منك تروح بنفسك تشوف"، موضحا أن هناك كورسات سيخضع لها الحكام من أجل تفعيل تقنية الفيديو فى مباريات المسابقات المحلية.



وشدد على أن القرار الحاسم فى النهاية سيعود إلى حكم الساحة فقط، وتقنية الفيديو عامل مساعد؛ من أجل تقليل الاخطاء فى مباريات المسابقات المختلفة، وتحقيق العدالة.