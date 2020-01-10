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محافظات

مازال مفقودًا.. تفاصيل مصرع صياد مصري في البحر بـ السعودية.. صور

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:49 م
تفاصيل مصرع صياد
تفاصيل مصرع صياد مصري في البحر بـ السعودية
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محمود زيدان
لقى صياد من أبناء محافظة كفر الشيخ، مصرعه أثناء رحلة صيد على متن أحد مراكب الصيد بالسعودية، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

كشف أحمد نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، أن الصياد راغب محمد عبدالقادر، لقى مصرعه أثناء رحلة صيد على متن أحد مراكب الصيد بالسعودية في مدينة جيزان وسقوطه بالبحر وحتى الآن لم يتم العثور على جثمانه.

وقال نصار، إن الصياد المتوفى كان قد سافر إلي السعودية بموجب عقد عمل للعمل على متن أحد مراكب الصيد، في شهر أكتوبر الماضي ولقى مصرعه يوم الأربعاء الماضي أثناء رحلة الصيد ونظرًا لسوء الأحوال الجوية سقط الصياد من على متن المركب.

وأضاف، ولم يتمكن طاقم المركب من إنقاذه أو العثور على الجثمان حتى الآن لافتًا إلى أن الصياد متزوج ويعول وله اثنان من الأبناء هما فاطمة 5 سنوات، ومحمود 4 سنوات، وهو من أبناء عرب الجزيرة الخضراء مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وتابع نقيب الصيادين بكفر الشيخ، قائلًا ، تقوم النقابة العامة لعمال الصيد بإجراء مجموعة من الاتصالات إلى وزارة الخارجية والهجرة لسرعة التدخل لدى السلطات السعودية لتكثيف عمليات البحث لاستخراج جثمان الصياد وعودة إلي أرض الوطن لدفنه.
مازال مفقودًا.. تفاصيل مصرع صياد مصري في البحر بـ السعودية.. صور
مازال مفقودًا.. تفاصيل مصرع صياد مصري في البحر بـ السعودية.. صور
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