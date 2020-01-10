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فن

خالص العزاء لأخويا وصاحبي.. نصر محروس ينعى والد إيهاب توفيق

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:49 م
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
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محمد بدران
قدم المنتج نصر محروس التعازي للمطرب إيهاب توفيق، بعد وفاة والده امس فى حريق داخل فيلته.

ونشر "نصر محروس" عبر حسابه على انستجرام صوره وعلق قائلًا: " ‏خالص العزاء لأخويا وصاحبي الفنان ⁧‫#إيهاب_توفيق‬⁩ في وفاة والده.. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر قلوبكم.. البقاء لله".

وشيع المطرب إيهاب توفيق جثمان والده امس الخميس الذي توفي إثر حريق نشب بفيلته، وحضر كل من نادية مصطفى وحميد الشاعري ومصطفى كامل وغيرهم التشييع.

واندلع حريق فى فيلا والد إيهاب توفيق صباح امس الخميس، وأسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي فى جهاز التدفئة.

وأعلنت أسرة الفنان إيهاب توفيق موعد العزاء ليكون يوم الأحد المقبل في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.
خالص العزاء لأخويا وصاحبي.. نصر محروس ينعى والد إيهاب توفيق
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