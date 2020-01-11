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حوادث

حبس عاطل لاتجاره فى الحشيش بالزاوية الحمراء

السبت 11/يناير/2020 - 02:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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محمد العيسوى
قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس عاطلن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته 350 جرام حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وامرت النيابة العامة بارسال المخدرات المضبوطة مع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.

البداية عندما تمكنت مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بـ الزاوية الحمراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جراما ومبلغ مالي 630 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات ، ومكافحةالخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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