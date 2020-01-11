حبس عاطل لاتجاره فى الحشيش بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس عاطلن 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته 350 جرام حشيش قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.





وامرت النيابة العامة بارسال المخدرات المضبوطة مع المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.





البداية عندما تمكنت مباحث المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بـ الزاوية الحمراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 350 جراما ومبلغ مالي 630 جنيها وهاتف محمول.





وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه .



