التجاري الدولي تتصدر أعلى 20 شركة سمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدرت "التجاري الدولي للسمسرة" في الأوراق المالية قائمة أعلى 20 شركة وساطة مالية من حيث قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي؛ حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.





وأوضح التقرير – الذي حصل صدى البلد على نسخة منه – أن الشركة قد استحوذت على حصة سوقية قدرها 31.8% من التعاملات.





واحتلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المرتبة الثانية بحصة بلغت 17.8%، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، وأرقام الرابع، وبلتون في المركز الخامس، بينما جاءت شركة حلوان في المركز الأخير بحصة 0.9%.





وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 13,729.81 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.22% ، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 هبوطا بنسبة 2.65% مسجلا 522.42 نقطة.



