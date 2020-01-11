AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وائل عزت: لاعبو الأهلي استحقوا الفوز بكأس مصر لكرة الماء

السبت 11/يناير/2020 - 12:21 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي وائل عزت، رئيس جهاز كرة الماء بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق الأول بالنادي ببطولة كأس مصر رسميًّا، بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على الجزيرة في نهائي البطولة 18-17، الذي أقيم بحمام السباحة بنادي هليوبوليس.

وأكد عزت أن الأهلي كلل مجهوده وأداءه الأكثر من رائع في البطولة بالتتويج بلقب كأس مصر.

وأشاد رئيس جهاز كرة الماء بالنادي بأداء اللاعبين، والمظهر المشرف فنيًّا وسلوكيًّا على مدى المباراة، وإصرارهم على التتويج باللقب من خلال الأداء الفني داخل الملعب، والروح التي تعكس شخصية النادي.

وشدد عزت على أن ألعاب الماء بالنادي تسير في طريق البطولات في الموسم الجديد، حيث جاء فوز النادي ببطولة كأس مصر لكرة الماء بعد أيام قليلة من تتويج السباحة ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، التي أقيمت في شرم الشيخ، والتي سبقها فوز النادي أيضًا ببطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.

وأرجع وائل عزت تفوق ألعاب الماء بالنادي إلى دعم الإدارة والنشاط الرياضي، والمجهود الكبير من الأجهزة الفنية وأبناء النادي المخلصين، الذين يبحثون دائمًا عن الفوز بالبطولات، كما هي عادة الأهلي في جميع الألعاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجاحات كبيرة لفرق الأهلي الرياضية محليًا وقاريًا

شاهد.. أول صور ينشرها رمضان صبحي بعد التتويج ببطولة إفريقيا

فرق سباحة الأهلي تصل شرم الشيخ استعدادًا لبطولة الجمهورية

اكتساح.. سباحة الأهلي تتوج بالدرع العامة لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

فضيحة أفريقية وريمونتادا إنجليزية وسقوط الأهلي بخماسية.. شاهد أبرز 5 مفاجآت مدوية في 2019

ترشيحاتنا

بعد 4 سنوات.. الشرطة الليبية تحدد موقع ذبح المصريين الأقباط في سرت.. فيديو

حكم وضع غطاء على النعش

حملة جديدة داخل مصر لـ تركي آل الشيخ | تفاصيل

سارع بشرائها.. أفضل 6 هواتف ذكية في 2020 .. صور

نقل الملكية خلال 3 أشهر وحظر الترخيص لأربع حالات| السيارات في القانون الجديد

مصطفى محمد يحرز هدفا قاتلا في مرمى زيسكو الزامبي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور