وائل عزت: لاعبو الأهلي استحقوا الفوز بكأس مصر لكرة الماء

أبدي وائل عزت، رئيس جهاز كرة الماء بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق الأول بالنادي ببطولة كأس مصر رسميًّا، بعد الفوز الذي حققه مساء اليوم على الجزيرة في نهائي البطولة 18-17، الذي أقيم بحمام السباحة بنادي هليوبوليس.



وأكد عزت أن الأهلي كلل مجهوده وأداءه الأكثر من رائع في البطولة بالتتويج بلقب كأس مصر.



وأشاد رئيس جهاز كرة الماء بالنادي بأداء اللاعبين، والمظهر المشرف فنيًّا وسلوكيًّا على مدى المباراة، وإصرارهم على التتويج باللقب من خلال الأداء الفني داخل الملعب، والروح التي تعكس شخصية النادي.



وشدد عزت على أن ألعاب الماء بالنادي تسير في طريق البطولات في الموسم الجديد، حيث جاء فوز النادي ببطولة كأس مصر لكرة الماء بعد أيام قليلة من تتويج السباحة ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة، التي أقيمت في شرم الشيخ، والتي سبقها فوز النادي أيضًا ببطولة الجمهورية للسباحة القصيرة.



وأرجع وائل عزت تفوق ألعاب الماء بالنادي إلى دعم الإدارة والنشاط الرياضي، والمجهود الكبير من الأجهزة الفنية وأبناء النادي المخلصين، الذين يبحثون دائمًا عن الفوز بالبطولات، كما هي عادة الأهلي في جميع الألعاب.