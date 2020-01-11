حصلنا على موافقة اللاعب.. فرج عامر: صلاح محسن على أعتاب سموحة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة يوم الجمعة ، أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، اقترب بنسبة كبيرة من الانتقال للنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" نسير بشكل جيد في المفاوضات مع النادي الأهلي صلاح محسن، بنسبة 90 % أو أكثر سينتقل لنادي سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، تحصلنا على موافقة مبدئية من النادي واللاعب للإنتقال لسموحة."



ويلاقي اليوم نادي سموحة ، نظيره حرس الحدود ، في الثانية والنصف عصرًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.