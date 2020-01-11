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رياضة

حصلنا على موافقة اللاعب.. فرج عامر: صلاح محسن على أعتاب سموحة

السبت 11/يناير/2020 - 12:31 ص
فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة
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إسماعيل محمود
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة يوم الجمعة ، أن صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، اقترب بنسبة كبيرة من الانتقال للنادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" نسير بشكل جيد في المفاوضات مع النادي الأهلي صلاح محسن، بنسبة 90 % أو أكثر سينتقل لنادي سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، تحصلنا على موافقة مبدئية من النادي واللاعب للإنتقال لسموحة."

ويلاقي اليوم نادي سموحة ، نظيره حرس الحدود ، في الثانية والنصف عصرًا ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.
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