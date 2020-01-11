عصام مرعي: الزمالك حافظ على فرصته في الصعود بالفوز على زيسكو..فيديو

أكد عصام مرعي، مدرب الزمالك السابق، أن الزمالك حافظ على فرصته في الصعود إلى دور الـ8 بدورى أبطال افريقيا بعد الفوز أمام زيسكو.



وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فوز الزمالك يبعد زيسكو تماما عن حسابات المنافسة في دوري الأبطال، وكان يجب الفوز من أجل الحفاظ على فرصة الأبيض في الصعود".



وأكمل : "هدف الزمالك المبكر منح الفريق الثقة واطمئنان مما تسبب في كثرة التمريرات الخاطئة، لكن ساعده استحواذ زيسكو على الكرة بدون خطورة".



وأتم: "زيسكو وأول أغسطس من الفرق العادية في كرة القدم ويفتقدان للأنياب الهجومية".