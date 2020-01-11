Like a Boss | أحدث أفلام النجمة سلمى حايك ينطلق فى مصر

في سبيل تحقيق حلمهما في تأسيس شركة تجميل خاصة بهما، تلجأ كل من ميا وميل إلى سيدة ثرية لتمويل مشروعهن، لكنهن تتعرضن للنصب على يد هذه السيدة والتي تقوم بدورها سلمى حايك، ضمن أحداث الفيلم الكوميدي Like A Boss، والذي انطلق في دور العرض المصرية قبل ساعات.



ورغم الاختلاف بين شخصيتيّ ميا وميل فإحداهن ذات تفكير عملي بينما الأخرى تحلم بتكوين ثروة والعيش في حياة فخمة، إلا أن الصديقتان تتفقان في طموح واحد وهو تأسيس شركة تجميل معًا. لتسير الأمور بعدها على نحو سيئ عندما تبدأ ممولة المشروع في سرقتهن والنصب عليهن، وتتطور بذلك أحداث فيلم Like A Boss.



الفيلم من إخراج ميخيل أرتيتا، وتأليف سام بيتمان وآدم كول كيلي، وبطولة تيفاني هاديش، روز بيرن، جينيفر كوليدج، ناتاشا روزويل، وسلمى حايك.