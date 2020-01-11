تركي ال شيخ يبدأ حملة لتوزيع تيشرتات نادي الميريا بمحافظات مصر

نشرت تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه الشخصى موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك .



وكانت الفيديوهات من حملة لتوزيع بعض التي شيرتات والكرات التي تحمل شعار نادي ألميريا الإسباني في العديد من محافظات مصر .



وكانت بداية الحملة بقرية الشيمى في محافظة الفيوم وقرية بشتيل بمحافظة الجيزة .



الجدير بالذكر انه قد اعلن نادي ألميريا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" تركي آل الشيخ مالك النادي رفع نسبة تملكه للنادي لتصل إلى 99.8%".