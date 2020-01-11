فيريرا مثل جوزيه.. مرعي: فضلت الزمالك على الأهلي ولم أندم

قال عصام مرعي، مدرب الزمالك السابق، إن هناك حبا جارفا من اللاعبين تجاه المدرب السابق جوزفالدو فيريرا، نظرا لما حققه مع الفريق الأبيض، وكان هناك حبا جارفا من اللاعبين له، فهو لن يعوض في الزمالك".





وأكمل : فيريرا يشبه مانويل جوزيه في الأهلي، وبصمته دائما حاضرة فكيف يتم التفريط فيه؟"





وعن تفضيله الانتقال للزمالك على الأهلي وهو لاعبا، قال : المفاوضات انتهت في 24 ساعة.. ولم أندم .





وقال عصام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان هناك مفاوضات لضمي من الأهلي والزمالك عندما كنت لاعبا للمقاولون العرب".





وأكمل: "اللعب للقطبين حلم كبير، لكني وافقت على الزمالك بحكم حبي للفريق، والمفاوضات انتهت في 24 ساعة".



