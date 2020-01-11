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أخبار العالم

رسميًا.. إيران تعترف بقصف الطائرة الأوكرانية المنكوبة

السبت 11/يناير/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء الماضي بالقرب من مطار العاصمة طهران، سقطت بسبب «خطأ بشري غير مقصود».

ونقلت التلفزيون الإيراني عن مسئول عسكري قوله: " الطائرة الأوكرانية قصفت بطريق الخطأ بعدما حلقت بالقرب من موقع عسكري".

ووقعت الكارثة التي أسفر تحطمها عن مقتل جميع ركابها الـ176، معظمهم من الإيرانيين والكنديين، ولكن أيضًا بينهم أفغان وبريطانيون وسويديون وأوكرانيين بعد ساعات قليلة من إطلاق طهران صواريخ على قواعد يستخدمها الجيش الأميركي في العراق.

ومساء، أول أمس، أعلنت كييف أنّ الخبراء الأوكرانيين الذين أرسلوا إلى إيران تمكنوا من الوصول إلى الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما بعد وقت قليل من وقوع الحادثة الأربعاء.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن "فرضية ضرب الطائرة بصاروخ ليست مستبعدة، لكن ليست مؤكدة أيضًا" وذلك قبل إعلان كييف أنها تلقت من واشنطن "معطيات مهمة" عن الكارثة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ بلاده تعتبر أنّ الطائرة تعرّضت "على الأرجح" لصاروخ إيراني.
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