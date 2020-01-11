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أخبار العالم

وفاة السلطان قابوس حاكم عمان.. وترامب يفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السبت 11/يناير/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
  • السيسي يبحث مع بوتن الأزمة في ليبيا
  • البرلمان التونسي يرفض منح الثقة لحكومة الجملي
  • أمريكا تفشل في استهداف قيادي بالحرس الثوري في اليمن
  • الأمم المتحدة تجدد عملية المساعدات عبر الحدود بسوريا
  • إيران تعترف رسميًا بقصف الطائرة الأوكرانية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الأزمة في ليبيا، حيث جدد الرئيس المصري تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، مضيفًا: "هذه التدخلات تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

واتفق السيسي وبوتن على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8 - 9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلًا، مشيرةً إلى أن هذ البيان انطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تمامًا لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن التلفزيون الرسمي لسلطنة عمان أعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت، مشيرًا إلى أن تشييع الجنازة سيقام صباح اليوم وإلى أن البلاد أعلنت الحداد 3 أيام ونكست الأعلام طيلة 40 يوما. 

وقالت "الراي" إن البرلمان التونسي صوت رفض منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، وذلك في جلسة حضرها 200 نائبًا صوت منهم بالموافقة 71 نائبا فيما رفض الحكومة 134 نائبا، وامتنع 3 نواب عن التصويت.

ونقلت "الوطن" عن تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قوله إن الولايات المتحدة نفذت عملية سرية في اليمن استهدفت مسئولا عسكريا إيرانيا الأسبوع الماضي، لكنها فشلت في قتله، مشيرةً إلى أن المسئول هو عبد الرضا شهلاي القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومنظم تمويل المليشيات الحوثية، التي تدعمها إيران.

وذكرت "القبس" أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت واشنطن لا تنوي مناقشة "انسحاب القوات" الأمريكية مع السلطات العراقية، رغم طلب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي من وزير الخارجية مايك بومبيو إرسال وفد لتنظيم انسحاب الجنود الأمريكيين.

وقالت "الجريدة" إن مجلس الأمن الدولي جدد عملية بدأت قبل 6 سنوات لتسليم المساعدات عبر الحدود لملايين المدنيين السوريين، ولكن تم تقليص عدد المعابر ومدة الترخيص لتفادي استخدام روسيا حق النقض.

دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين أعلنا فرض عقوبات جديدة على مسؤئلين أمنيين إيرانيين في قوات الباسيج، وهي مليشيات داخلية تطوعية، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لافتان إلى أن لعقوبات الجديدة ستشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتل المحتجين.

وقالت "الراي" إن التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن، صباح السبت، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، مشيرةً إلى أن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري.
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