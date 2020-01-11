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تعليم

٩٤٠٨ طلبة وطالبات بالصفين الأول والثانى الثانوى العام يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم ببورسعيد

السبت 11/يناير/2020 - 08:39 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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محمد الغزاوى
انتظم اليوم، السبت، بمحافظة بورسعيد ٩٤٠٨ طلبة وطالبات من الصفين الأول والثاني الثانوي العام لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

جاء انتظام الطلاب بواقع ٤٤٨١ طالبا وطالبة للصف الأول، و٤٩٢٧ طالبا وطالبة للصف الثانى فى ٣٧ مدرسة رسمى ولغات وخاص.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان اللغة العربية على أجهزة التابلت المدرسة فى الفترة الصباحية، ثم يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام الامتحان فى نفس المادة فى الفترة المسائية حسب التعليمات الوزارية.

وأكد نبوى باهي، وكيل الوزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام التام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنها عدم السماح للطلاب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول ومنع الغش وإعداد تقرير يومي عن سير لجان الامتحانات وكشف مجمع للطلاب الغائبين وجميع المستندات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

كان نبوى باهي عقد اجتماعا موسعا خلال الساعات الماضية مع التعليم العام والشئون التنفيذية ومديرى الإدارات التعليمية والتعليم الثانوي والتعليم الخاص والإحصاء والتطوير التكنولوجي، وذلك فى إطار الاستعداد لإجراء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام التى بدأت اليوم الحادى عشر من يناير الجارى.
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