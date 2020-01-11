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أخبار البلد

الرئيس السيسي ناعيا السلطان قابوس: كان رمزا لقوة ووحدة عمان على مدار نصف قرن

السبت 11/يناير/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بيانا نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان.

وجاء البيان كالآتي: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور.

إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى لمصر والامة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".
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