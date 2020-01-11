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محافظات

بعد عقر طفلين.. حملات للقضاء على الكلاب الضالة بكفر شكر.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة المعنية بكفر شكر بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى حملة للقضاء على الكلاب الضالة بقرية البقاشين، وذلك عقب قيام كلب ضال بعقر تلميذ وتلميذة، مما أسفر عن إصابتهما بإصابات خطيرة، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل مديرية الطب البيطري بالقليوبية، إنها تلقت بلاغا من غرفة عمليات بالواقعة، وقررت تنظيم حملة بالتنسيق مع الوحدة المحلية في قرى كفر شكر لمطاردة الكلاب والتخلص منها.

وأضافت الدكتورة أمل العسيلي أن المديرية شنت عدة حملات مكثفة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة، مؤكدة استمرار حملات الحد من انتشار الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن، خصوصا في المناطق المترامية الأطراف بالقرى والنجوع.

وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية بجميع المناطق حفاظا على أمن وسلامة المواطنين بالشوارع وأسفل الكباري وبمحيط المدارس، وذلك وفقا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكان أهالي قرية البقاشين بكفر شكر وجهوا استغاثة للواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لشن حملة علي ظاهرة الكلاب الضالة بالقرية، والتى تتسبب في حالات عقر وفزع بين الأهالي.

وقال وليد عبد الله، ولي أمر الطالب أحمد، الذى عقره الكلب إن ابنه تعرض لهجوم من كلب ضال بقرية البقاشين، حيث أصابه في وجهه ومزق ملابسه أمام مدرسة البقاشين الابتدائية، وبعد تدخل أحد المارة بالشارع هرب الكلب ودخل شارع مدرسة يحيى خاطر الابتدائية، وفي نفس التوقيت هجم الكلب على بنت عمرها 5 سنوات وقام بتشويه وجهها تماما.

وأضاف أنه تم نقل الطفلين إلى مستشفى كفر شكر وقامت المستشفى بتحويلهما إلى مستشفى حميات بنها لعمل اللازم، وتم تحويل البنت إلى المستشفى الجامعي ببنها بعد أخذ المصل.
بعد عقر طفلين.. حملات للقضاء على الكلاب الضالة بكفر شكر.. صور
بعد عقر طفلين.. حملات للقضاء على الكلاب الضالة بكفر شكر.. صور
بعد عقر طفلين.. حملات للقضاء على الكلاب الضالة بكفر شكر.. صور
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