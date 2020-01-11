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رياضة

المقاولون يخشى مفاجآت نادي مصر بـ الدوري

السبت 11/يناير/2020 - 11:57 ص
فريق الماقولون العرب
فريق الماقولون العرب
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محمد السعيد
يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره نادي مصر، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق المقاولون العرب للعودة إلى طريق الانتصارات مرة أخرى بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل إلى مصر المقاصة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح نادي مصر في تفجير مفاجأة بخطف الثلاث نقاط من المقاولون، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 30 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 14 بـ 11 نقطة.
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