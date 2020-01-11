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أخبار العالم

سفير إيران في لندن: نأسف لنقل معلومات خاطئة حول حادثة الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعرب السفير الإيراني لدى لندن، حميد بعيدي نجاد، عن أسفه واعتذاره لنقله معلومات خاطئة حول سبب وقوع حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية في ضواحي طهران صباح الأربعاء الماضي. بحسب وكالة فارس الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن السفير قوله على حسابه الشخصي في موقع تويتر، مشيرا إلى تصريحه السابق لوسائل الإعلام البريطانية حول حادثة تحطم الطائرة، إن تصريحي السابق لوسائل الإعلام البريطانية أمس (الجمعة) تضمن نقل النتائج الرسمية في بلدي حول عدم إطلاق صاروخ باتجاه الطائرة ولم يصبها في ذلك الوقت، لذلك أعرب عن الاعتذار والأسف حيال نقل مثل هذه المعلومات الخاطئة.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتذرت اليوم عن إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني، وقالت إن الطائرة دخلت في نطاق هدف معاد بعد أن اقتربت من منشأة حساسة تابعة للحرس الثوري، وقالت إن قصف الطائرة جاء نتيجة خطأ بشري.

وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، عن أسفهم للواقعة التي أودت بحياة نحو 178 شخصا.
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