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اسباب الصداع النصفي الايمن .. 8 أعراض تُنذر بالإصابة

السبت 11/يناير/2020 - 01:30 م
اسباب الصداع النصفي
اسباب الصداع النصفي الأيمن
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أمينة الدسوقى
أسباب الصداع النصفي الأيمن كثيرة حيث أن هذا النوع من الصداع يصيب الإنسان نتيجة التعرض إلى ضغط عصبى أو الإعياء.
هذا بالإضافة إلى عدم تناول الطعام لفترة كبيرة من الوقت أو تفادى الوجبات والتعرض لمشكلات فى الرقبة وغيرها من أسباب تؤدى إلى الإصابة بـ الصداع النصفي الأيمن.

أسباب الصداع النصفي الأيمن
كثير من الناس يعانون من الصداع النصفى الأيمن والذى يصاحبه التعب والغثيان والاضطرابات البصرية، لذلك تتمثل أسباب الصداع النصفي الأيمن فيما يلي :-

- نمط الحياة: فقد يحدث الصداع النصفي الأيمن بسبب الضغط العصبي وتفادى الوجبات أو التعرض لمشاكل العضلات وخاصة الرقبة.
- الآثار الجانبية للدواء، مثل الاستخدام طويل الأمد دون استشارة طبيب.
- الالتهابات والحساسية مثل التهابات الجيوب الأنفية والحساسية والتى تسبب الصداع النصفي الأيمن نتيجة الالتهاب، مما يؤدي إلى الضغط والألم وراء عظام الخد والجبهة.
-الإفراط في استخدام الدواء لعلاج الصداع يمكن أن يسبب الصداع.
- الألم العصبي القذالي: هناك نوعان من الأعصاب القذالية في العمود الفقري للرقبة العليا التي تمر عبر العضلات إلى فروة رأسك وبالتالى يؤدى أى ألم إلى تهيج أحد هذه الأعصاب وعليه الاحساس بألم فى أحد جوانب الرأس.

- التهاب الشرايين الصدغي: التهاب تلك الشرايين التى تغذى رأسك وعقلك بالدم، يمكن أن يسبب هذا الضغط أعراضًا أخرى مثل ضعف البصر وألم الكتف أو الفخذ وآلام الفك وفقدان الوزن.

- الألم العصبي الثلاثي التوائم: هذه حالة مزمنة تؤثر على العصب الذي يحمل الإحساس من وجهك إلى عقلك.

- قد يحدث الصداع النصفي الأيمن نتيجة التعرض لصدمة أو تمدد الأوعية الدموية، أو نتيجة الإصابة بأورام يمكن أن تكون حميدة أو خبيثة "سرطانية".

أعراض الصداع النصفي الأيمن

- عدم وضوح الرؤية
- الغثيان والقيء
- تعرق الوجه وشحوب الجلد 
- احمرار العينين والأرق 
- انسداد أو سيلان الأنف
- تورم حول العين المصابة
- ضيق عضلات الكتف والرقبة
- الضيق أو الضغط عبر الجبهة ، الجانبين ، أو الجزء الخلفي من الرأس

مصدر المعلومات مواقع health line و medicalnewstoday.
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