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مصر جميلة.. تعبير خالد العناني عن فرحته بافتتاح المعبد اليهودي.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 01:36 م
لدكتور خالد العنانى
لدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار
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شيرين عادل
قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الدور الأساسى للوزارة هو الحفاظ على التراث والأماكن الأثرية بشتى الطرق من صيانة وترميم والترويج لها أيضا.

وأكد خالد العنانى، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، أن مصر تحتوى على تنوع ثقافى وتاريخى عظيم حافل ، حيث تتيح للزائر فى شارع واحد فقط وخلال نصف ساعة زيارة معالم إسلامية ، قبطية ، ويهودية.

ولفت خالد العنانى ، إلى أن السائح فى مصر خلال جولة سياحية واحدة بالإسكندرية يمكنه زيارة مسجد المرسى أبو العباس ، قلعة قايتباى ، والمتحف اليونانى الرومانى ، الكنيسة المرقصية ، المعبد اليهودى، مؤكدا أن مصر جميلة بشعبها وآثارها وتاريخها الحضارى العظيم" . 

وأوضح اللواء محمد الشريف، إلى أن المعبد اليهودى ثانى أكبر معبد فى مصر، لافتا إلى أن عملية الترميم استغرقت أكثر من عامين بتكلفة 68 مليون جنيه .

وأكد محمد الشريف، أن افتتاح المعبد اليهودى بالإسكندرية يوم عالمى والذى يعد إضافة كبيرة يشير للتعددية فى مصر، مشيرا إلى أن المعبد اليهودى قد تعرض منذ عامين ونصف انهارت أجزاء من المعرض نتيجة تعرض المدينة لموجة من الأمطار الشديدة. 

يذكر أن وزير الآثار ومحافظ الإسكندرية، قاما اليوم السبت بافتتاح المعبد اليهودى فى مصر حيث بدأت أعمال الترميم لتشمل المبنى كاملأ بمساحته الشاسعة 4200 م التى تتسع لـ 700 مصلى يهودى.
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