إحباط محاولة تهريب أجهزة كهربائية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد

تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة الكهربائية الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.





جاء إحباط المحاول بناءً على مذكرة مكتب مخابرات حرس حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع ادارة المنافذ حيث تم ضبط سيارة نصف نقل رقم ط د ج 2134 قيادة م ط م وبصحبة المتهم م م ع ومحملة بعدد 5660 قطعة عبارة عن سشوارات حريمي وماكينات حلاقة رجالي ومكاوى شعر حريمي وأمشاط كهربائية حريمي وجميعها اجنبى الصنع .





وقدرت قيمة المضبوطات ب 608583 جنيه والضرائب والرسوم الجمركية بـ 501474 جنيه.





وتمت المعاينة بحضور السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية وإبراهيم أبو بكر مدير إدارة بالمنافذ ومحمد أحمد مأمور تفتيش وعلي جودة أمين المخازن.



