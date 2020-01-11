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فن

في عيد ميلاد نهى العمروسي.. القصة الكاملة لأزمة اعتزالها الفن

السبت 11/يناير/2020 - 01:17 م
نهى العمروسي
نهى العمروسي
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سعيد فراج
تحتفل اليوم السبت 11 يناير 2020، الفنانة نهى العمروسي بعيد ميلادها الـ56، التي ولدت في مثل هذا اليوم بمدينة القاهرة عام 1963، وتخرجت في المعهد العالي للسينما قسم سيناريو عام 1990.

وفي العام الماضي 2019، أعلنت نهى العمروسي، اعتزالها الفن والبحث عن مهنة أخرى، وذلك من خلال منشور لها كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت نهى العمروسي في منشورها: «أنا قررت أدور على مهنة تانية غير الفن، وأظن إن القرار ده جه متأخر شوية لإني كان لازم أفهم من بدرى إن المهنة دى ممكن تقهر صاحبها و أنا مش عايزة أموت مقهورة ومكسورة القلب، نفسي أموت مبسوطة وقلبي مرتاح».

وبعدها بأيام، أوضحت نهى العمروسي، خلال لقاء خاص ببرنامج «عرب وود» عبر فضائية "روتانا"، أن حظها فى الفن أقل من موهبتها، مشيرًة إلى أنها لم تعلن اعتزالها حتى الآن ولن تعلنه خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى أن لديها العديد من السيناريوهات التى كتبتها ولكن تحتاج إلى فكر جديد يستطيع التسويق لها جيدًا، متابعًة: "الفن دلوقتى بيعتمد على الشلالية وليست الموهبة".

وشاركت الفنانة نهى العمروسي، فى مسلسل "الخانكة" منذ عامين، وشاركت أيضا فى مسلسل "سجن النسا"، وهى من مواليد عام 1963، تخرجت في المعهد العالي للسينما ومن أبرز أعمالها فى السينما "جزيرة الشيطان" و"حنفي الأبهة".
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