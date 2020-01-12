صحة البرلمان تكشف مزايا إنشاء مدينة طبية عالمية فى مصر

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن اجتماع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر يأتى فى إطار تحسين المنظومة الصحية فى مصر والاستفادة من كفاءات وخبرات علماء مصر فى الداخل والخارج.



وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أى دولة تتخذ مجالى التعليم والصحة والتنمية معيارها لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال توفير رعاية صحية وتعليمية للمواطن المصرى.



كما أوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن إنشاء هذه المدينة الطبية العالمية يعتبر بمثابة خطوة مهمة لتحقيق التقارب بين الأطباء المصريين داخل وخارج مصر ، بهدف الإستفادة من خبرات الأطباء المصريين بالخارج والوصول لأفضل نظم صحية ونقل الخبرات الطبية العالمية إلى مصر.



وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء مبادرة "تواصل" التي تضم مجموعة من الأطباء المصريين العاملين في الخارج، وذلك لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية على أرض مصر، يشرف عليها مجموعة أطباء مصريون يعملون في دول مختلفة حول العالم، وذلك بهدف المساهمة في تطوير الخدمة الطبية والعلاجية التي تستهدفها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وجعل مصر واجهة علاجية عالمية يقصدها الجميع من كل أنحاء العالم.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات والتيسيرات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولي اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين العاملين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد في وطنهم، مشيدًا بمهارة وكفاءة الطبيب المصري التي ساهمت في عمله بكبريات المؤسسات الطبية حول العالم. كما وجّه الشكر لأعضاء مبادرة "تواصل" لحرصهم على نقل خبراتهم الطبية والعلمية إلى مصر.



وخلال الاجتماع، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن أعضاء مبادرة "تواصل" التقوا المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لبحث إنشاء مدينة طبية عالمية في مصر، مؤكدة أن التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أمر ضروري وحتمي، حيث إن ما حققته مصر على طريق التنمية من قفزات خلال السنوات الأخيرة، يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية، والتعريف بالمميزات النسبية للاستثمار في ربوع مصر بشتى المجالات، وهو ما دفع وزارة الهجرة لدعوة مجموعة من العقول المهاجرة الذين حققوا نجاحات فى مجالي الاستثمار والتنمية لنقل خبراتهم، والالتقاء بالمسئولين ورجال الأعمال المصريين، وإتاحة الفرصة لعرض خريطة مصر الاستثمارية عليهم.