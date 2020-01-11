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محافظات

إجراء الكشف الطبى لـ 3049 مواطنا داخل القوافل الطبية بالمنشية والمفالسة في أسوان.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان 2 قافلة طبية استمرت أعمال كل قافلة على مدار يومين، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 3049 مواطنًا ومواطنة من أهالى قريتى المنشية شرق بمركز كوم أمبو، والمفالسة بمركز إدفو.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وتابع بأن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى لأكثر من 737 سيدة بالمكان حيث إنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان.
إجراء الكشف الطبى لـ 3049 مواطنا داخل القوافل الطبية بالمنشية والمفالسة في أسوان.. صور
إجراء الكشف الطبى لـ 3049 مواطنا داخل القوافل الطبية بالمنشية والمفالسة في أسوان.. صور
إجراء الكشف الطبى لـ 3049 مواطنا داخل القوافل الطبية بالمنشية والمفالسة في أسوان.. صور
إجراء الكشف الطبى لـ 3049 مواطنا داخل القوافل الطبية بالمنشية والمفالسة في أسوان.. صور
إجراء الكشف الطبى لـ 3049 مواطنا داخل القوافل الطبية بالمنشية والمفالسة في أسوان.. صور
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