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رياضة

علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ32 بكأس العالم للشيش في فرنسا

السبت 11/يناير/2020 - 02:46 م
علاء أبو القاسم
علاء أبو القاسم
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القسم الرياضي
تأهل اللاعب علاء أبو القاسم البطل الأوليمبى فى لعبة سلاح الشيش إلى دور الـ 32 بطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بعد الفوز على بطل اليابان بنتيجة 15 / 13 فى دور الـ 64 الرئيسى بالبطولة.

وكان الثنائى محمد حمزة وعلاء أبو القاسم لاعبا منتخب مصر للسلاح تأهلا إلى دور الـ 64 الرئيسى ببطولة كأس العالم المقامة فى فرنسا بتحقيق العلامة الكاملة فى دور المجموعات أمس الجمعة.

وحصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.





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