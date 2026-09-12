صفقة بـ6 ملايين دولار.. الزمالك ينعش خزائنه | تفاصيل

شهدت الساحة الرياضية خلال الساعات الأخيرة تطورات جديدة داخل نادي الزمالك، بعد رحيل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف الفريق مقابل 6 ملايين دولار، في صفقة تمثل دفعة مالية قوية لخزينة النادي، رغم خسارة الفريق لأحد العناصر المهمة في تشكيلته.

وكشف الناقد الرياضي محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المقابل المالي الذي حصل عليه الزمالك من الصفقة يمكن أن يمثل فرصة مهمة أمام إدارة النادي لإعادة ترتيب أوضاع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الزمالك يحتاج إلى استغلال العائد المالي من الصفقة في حل أزماته الداخلية وسداد مستحقات اللاعبين، خاصة في ظل الأزمات المالية التي واجهها النادي خلال الفترة الماضية، والتي انعكست على عدد من الملفات المتعلقة بالفريق.

وأشار إلى أن توفير السيولة المالية من شأنه أن يساعد إدارة الزمالك على تدعيم صفوف الفريق وتجديد عقود اللاعبين، بما يمنح الفريق فرصة للحفاظ على العناصر الأساسية وتحقيق الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يحتاج إلى تطوير الجانب البدني

وعلى المستوى الفني، أكد محمد عصام أن الزمالك يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الحالية تحت قيادة معتمد جمال، إلا أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تطوير الجانب البدني، خاصة مع تراجع الأداء في الشوط الثاني من المباريات.

وأضاف أن تحسين الحالة البدنية للاعبين سيكون من الملفات المهمة أمام الجهاز الفني، حتى يتمكن الفريق من الحفاظ على مستواه طوال المباراة ومواصلة المنافسة على البطولات.

عموتة تحت الضغط في الأهلي

وتطرق الناقد الرياضي خلال حديثه إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسين عموتة لا يزال بحاجة إلى الوصول للتوليفة النهائية للفريق، موضحًا أن الأداء حتى الآن لم يصل إلى الشكل التكتيكي المنتظر، رغم امتلاك الأهلي مجموعة من اللاعبين المميزين.

وأكد أن جماهير الأهلي لا تقبل خسارة أي بطولة، وهو ما يجعل الفترة المقبلة اختبارًا حقيقيًا للجهاز الفني، خاصة مع قوة المنافسة في بطولة الدوري وظهور بيراميدز بمستوى قوي.

