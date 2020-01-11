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محافظات

محافظ الدقهلية: نقل ومعالجة 2 مليون و675 طن نفايات طبية خطر

السبت 11/يناير/2020 - 04:49 م
نفايات طبية خطرة
نفايات طبية خطرة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه تم نقل ومعالجة 2 مليون و675 طن نفايات طبية خطرة من المنشآت الحكومية والخاصة والتأمين الصحي خلال عام 2019 .

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم التعاقد والترخيص لعدد من المنشآت الطبية الخاصة بلغت حوالي 2350 منشأة،وتم الانتهاء من صيانة محرقة صدر بهوت و محرقة شبراهور،ويتم عمل صيانة دورية لجهاز الفرم والتعقيم المركزي بمستشفى نبروه.

وأشار مختار إلى أنه تم إدخال 3 سيارات نقل نفايات جديدة ليصل اجمالي سيارات نقل النفايات بالدقهلية إلى 14 سيارة، وأكد على ضرورة تكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية والمحارق لضمان سلامة التخلص من النفايات الخطرة وضرورة الاهتمام بالتدريب لجميع العاملين بمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة. 

من جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إجمالي النفايات الطبية الخطرة التي تم التعامل معها شملت معالجة مليون و340 ألف طن، ونفايات محولة بلغت مليون طن، والرماد 135 ألف طن، وناتج الفرم 200 ألف طن.
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