AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير مركز أبحاث طب عين شمس: المركز يحتوي على أنسجة وعينات عضوية تكفي 28 ألف مريض

السبت 11/يناير/2020 - 04:33 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أكد الدكتور هشام الغزالى مدير مركز أبحاث طب عين شمس، أن المركز أصبح يحتوى ولأول مرة على بنك حيوي للسرطان وهو يعد الأكبر فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المركز يحتوى على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو 28 ألف مريض.


وأضاف مدير المركز في تصريحات صحفية له اليوم، أن الباحثين يأملون من خلال هذا المركز في معرفة الخصائص الچينية لمرضى السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للادوية بما يسمى بالطب الشخصى.

ومن المقرر أن يشهد افتتاح المركز الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الأبحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبير دولى منهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للأورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.

جدير بالذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI السبت المقبل

لأول مرة.. علاج جديد يقضي على الورم بشكل شبه نهائي قبل الجراحة

علاج مناعي يقضي على سرطان الكبد بنسبة تفوق الطبيعي بـ 3 مرات

بحضور وزيري الإنتاج الحربي والإعلام .. عين شمس تفتتح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI .. السبت

عين شمس تفتتح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI .. غدا

قبل افتتاحه غدا.. تعرف على مركز طب عين شمس الجديد

ترشيحاتنا

أحدث مفاجآت قضية قتيل الفيلا.. محامي زوج نانسي عجرم يرد

السيسي يعلن الحداد في مصر 3 أيام لرحيل السلطان قابوس

عاجل.. إصابة وليد سليمان وخروجه من تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم في أبطال أفريقيا

إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى كييف

الخارجية: مصر ستلجأ لهذا الحل في حال تعنت الجانب الإثيوبي.. فيديو

إيران تؤكد تحملها المسئولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية وتقدم اعتذارها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

بـ أسورة الثعبان.. ياسمين صبرى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: بكام ؟

أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور