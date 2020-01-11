مدير مركز أبحاث طب عين شمس: المركز يحتوي على أنسجة وعينات عضوية تكفي 28 ألف مريض

أكد الدكتور هشام الغزالى مدير مركز أبحاث طب عين شمس، أن المركز أصبح يحتوى ولأول مرة على بنك حيوي للسرطان وهو يعد الأكبر فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المركز يحتوى على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو 28 ألف مريض.









وأضاف مدير المركز في تصريحات صحفية له اليوم، أن الباحثين يأملون من خلال هذا المركز في معرفة الخصائص الچينية لمرضى السرطان المصريين مما ينعكس بدوره على اكتشاف الدواء والاختيار الدقيق للادوية بما يسمى بالطب الشخصى.





ومن المقرر أن يشهد افتتاح المركز الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الأبحاث ، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبير دولى منهم الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للأورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.



