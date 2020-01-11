AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم : لم نتلق أي شكاوى من امتحان عربي أولى ثانوي اليوم

السبت 11/يناير/2020 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين بدوي
أدى 607 آلاف و714 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان اللغة العربية (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي 35 سؤالًا بينها 27 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، و8 أسئلة مقالية، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة العربية(ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأثنين الموافق 13 يناير 2020 في الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعهد بعلاقات ودية مع كل الدول.. أول تصريحات سلطان عمان الجديد

الزمالك يستقر على قيد هذا اللاعب في قائمتي الفريق الأفريقية والمحلية.. تعرف عليه

تصرفات مريبة وشديدة الغرابة من سيدة على متن طائرة.. صور

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يقتحم عالم الاستثمار.. أحمد شوبير ينفي تفاوض الأهلي مع نجم أسوان.. وطلب كارتيرون من لاعبي الزمالك

خلافا للراحل قابوس.. السلطان هيثم بن طارق لديه أبناء.. تعرف عليهم

أوكرانيا: الصاروخ المتسبب في إسقاط طائرتنا بـ طهران أطلق يدويا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

بـ أسورة الثعبان.. ياسمين صبرى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: بكام ؟

أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور