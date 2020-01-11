تعليم القاهرة تطلق المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي بدبي

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم المشروع الوطني للقراءة بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى بدبى والذى يتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك تحت إشراف محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.





ويركز المشروع على أربعة أبعاد وهى: البعد الأول: التنافس المعرفى (منافسة فى القراءة بين طلبة المدارس)، البعد الثانى: المدونة الماسية (منافسة في القراءة لطلبة الجامعات) ، والبعد الثالث: المعلم المثقف منافسة في القراءة للمعلمين) ، والبعد الرابع: المؤسسة التنويرية منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية).





ويهدف المشروع الوطني للقراءة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الى تشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى ، وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين، وتمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها.



