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أخبار العالم

لبنان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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رحيم يسري
أعلن سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حدادًا رسميًا على وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.

وبحسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية، تقرّر حدادًا أن تنكّس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة ثلاثة أيام، وأن تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

وأعلنت دول عربية، اليوم السبت، الحداد 3 أيام، لوفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر بلغ 79 عاما.

كما أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

من جانبها، قالت الرئاسة الفلسطينية إن رئيس السلطة محمود عباس، نعى ببالغ الحزن والأسى سلطان عمان وأعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نعى ببالغ الحزن والأسى السلطان قابوس بن سعيد.
وأمر الشيخ خليفة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.
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