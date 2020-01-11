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اقتصاد

بالفيديو | وزير المالية لـ الضرائب: كل جنيه من حق الدولة مش بيدخل بيخلينا نستلف

السبت 11/يناير/2020 - 07:30 م
محمد يحيي
طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ العاملين بمصلحة الضرائب بضرورة مواصلة العمل بشرف و أمانة لدعم الاقتصاد القومي، موضحا أن التصرفات الفردية للبعض لا ينبغي أن تهز ثقة الشرفاء منهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالعاملين بمصلحة الضرائب مقر المصلحة بصقر قريش ، بحضور أحمد كجوك، نائبه لشئون السياسات المالية الكلية و الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون المصالح الإيرادية.

وقال " معيط" للعاملين بـ" الضرائب" :" قوموا بعملكم بما يرضي الله، فكل جنيه مش بتجيبوه كحق للدولة، بيخلينا نستلفه بفوائد"، واصفا إياهم بأنهم " حراس المال العام".

أضاف " معيط" أنه لايجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء فى أنفسهم طالما استمروا فى أداء مهامهم على أكمل وجه بمنتهى الإخلاص والأمانة، بل ينبغى أن تكون حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمى لمنظومة الإدارة الضريبية.

وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية، استطاعت بعراقتها وكفاءة العاملين بها، أن تُصَّدر الكوادر الضريبية للمنطقة بأسرها.
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