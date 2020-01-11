ميركل تطالب بتحقيق شامل في حادث إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه لا بد من مساءلة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية في إيران ويجب فتح تحقيق شامل في الحادث.



وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مصرون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وسنستخدم كل الطرق الدبلوماسية للحفاظ عليه".



كما دعت ميركل جميع الأطراف في الأزمة الليبية للحضور إلى مؤتمر برلين، مضيفة أن المباحثات الروسية التركية بشأن ليبيا يمكن أن تكون لها آثار مثمرة.



وأكدت أن الرئيس الروسي يدعو لوقف القتال في ليبيا ويقول إنه يؤثر سلبا وله تداعيات في المنطقة.