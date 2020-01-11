إعادة محاكمة 4 متهمين بينهم محام في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي

حددت محكمة جنايات المنيا يوم 20 يناير الجاري أولي جلسات إعادة محاكمة 4 متهمين بينهم محامي في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي شمال المنيا عقب فض اعتصام رابعة وجميعهم محكوم عليه بالمؤبد.





ترجع أحداث القضية الي تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء جمال عبدالسلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مطاي شمال المنيا من إلقاء القبض على محام يدعي خ . م. ع مقيم بقرية الكفور هارب من عقوبة الحبس المؤبد غيابيًا في قضية إقتحام مركز شرطة مطاي منذ عام 2013.



