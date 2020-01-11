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أخبار العالم

بريطانيا: لابد من تحقيق دولي مستقل وشفاف بشأن الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 06:09 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
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ا ش ا
وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اعتراف إيران باسقاط الرحلة رقم PS752 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية عن طريق الخطأ بـ "خطوة أولى مهمة" وأنه من الضروري في الوقت الحالي فتح تحقيق شفاف بالأمر.

وأضاف جونسون - في بيان أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت - "نحن في الوقت الحالي في حاجة إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف وشامل، وإعادة هؤلاء الذين لقوا مصرعهم إلى أوطانهم، مؤكدًا أن المملكة المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع كندا، وأوكرانيا، والشركاء الدوليين الآخرين المتضررين من هذا الحادث لضمان حدوث ذلك".

وتابع "إن هذا الحادث المأسوي يعزز من أهمية توترات وقف التصعيد بالمنطقة، ويمكننا جميعًا أن نرى بوضوح أن مزيدا من الصراع لن يفعل شيئًا سوى أن يؤدي إلى مزيد من الخسارة والمآسي، وأنه من الضروري أن جميع القادة في الوقت الحالي يسعون إلى طريقة دبلوماسية للمضي قدمًا".

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

واعترفت هيئة الأركان الإيرانية - في وقت سابق الیوم - بإصابة الطائرة التي سقطت بالقرب من مطار الإمام خميني بطهران عن طريق الخطأ.
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