بوتين: نقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا أمر خطير للغاية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا "أمر خطير للغاية"، في إشارة إلى نقل تركيا مجموعات من المرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.



وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "نسعى إلى عقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية".



وأكد بوتين إن التوتر والصراع في ليبيا لهما تأثير سلبي على المنطقة وتداعيات على الدول الأوروبية.



وقالت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لطرح نفسه كوسيط يستطيع التحاور مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية للبحث عن تسوية شاملة في منطقة الشرق الأوسط.



وفي هذا الإطار، كلف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل للشروع بجهود وساطة لتسوية الملف الليبي وتثبت التهدئة ما بين الولايات المتحدة وإيران.



ومن المنتظر أن يقوم بوريل بإجراءات لقاءات وحوارات مع مختلف الأطراف المنخرطة في النزاع الليبي بحثاُ عن حلول في إطار عملية برلين.



ويأمل الأوروبيون في أن يتم احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه في ليبيا، ما يشيع أجواء إيجابية تسمح بالبدء بالحوار.



ومن المقرر أن يقدم المسؤول الأوروبي اقتراحات محددة للدول الأعضاء بشأن الملف الليبي خلال الأسابيع القليلة القادمة.