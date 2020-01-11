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رياضة

الدوري الإنجليزي| راشفورد يهدي مانشستر يونايتد التقدم أمام نوريتش سيتي في الشوط الأول

السبت 11/يناير/2020 - 05:56 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدف دون رد في مواجهة نوريتش سيتي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

أحرز ماركوس راشفورد هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول مهديا الشياطين الحمر التقدم في النصف الأول.

وجاء تشكيل مان يونايتد كالتالي.

دي خيا - وان بيسكا - ليندلوف - ماجواير - ويليامز - فريد - ماتيتش - بيريرا - ماتا - راشفورد - مارسيال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، بينما يأتي نورويتش سيتي في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.
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