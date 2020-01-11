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أخبار العالم

مظاهرات في طهران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية

السبت 11/يناير/2020 - 06:10 م
مظاهرات في طهران
مظاهرات في طهران
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ا ش ا
تجمع مئات المتظاهرين الغاضبين في العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت؛ احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أوكرانية ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها، من بينهم إيرانيون، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

وقالت السلطات الإيرانية - في وقت سابق اليوم - إن وسائل الدفاع الجوي، التي كانت في حالة تأهب بعد ضربات صاروخية إيرانية لأهداف أميركية في العراق، أطلقت صاروخا صوب الطائرة عن طريق الخطأ.

فيما أعلن مكتب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدأ إجراءات رسمية لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية.
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