AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيموفيتش يقود ميلان لتحقيق الفوز على كالياري في الدوري الإيطالي

السبت 11/يناير/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ميلان الفوز على مضيفه كالياري بهدفين دون رد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 64، وكان رافائيل لياو سجل الهدف الأول في الدقيقة 46.

ورفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وقفز من المركز الثاني عشر للسابع، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة وهو الفوز السابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.

في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس متلقيا هزيمته الرابعة على التوالي، والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيورنتينا يسقط بخماسية أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو

ريمونتادا لاتسيو تصعق كالياري بهدفين في الدوري الإيطالي

الفتح يقلب تأخره أمام الحزم إلى فوز 2 - 1 في الدوري السعودي

الدورى الإسباني| أتليتكو مدريد يهزم ريال بيتيس 2-1 ويتقدم للمركز الرابع..فيديو

تقارير: إبراهيموفيتش يعود لـ ميلان الإيطالي

إبراهيموفيتش الشيطان يعود لميلان فى محاولة إنقاذ تاريخ الفريق الإيطالى

ترشيحاتنا

بحد أدنى 500 جنيه.. صرف منحة زواج حال قطع المعاش في هذا الموعد

بعد التعادل فى زيمبابوى.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

جزارة أبو صلاح.. نجم ليفربول يدخل عالم الاستثمار.. فيديووصور

مازيمبى أول المتأهلين من مجموعة الزمالك بعد الفوز على أول أغسطس

السيسي يعلن الحداد في مصر 3 أيام لرحيل السلطان قابوس

خلافا للراحل قابوس.. السلطان هيثم بن طارق لديه أبناء.. تعرف عليهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء

بـ ملابس جريئة.. مى سليم تظهر بإطلالة تثير الجدل