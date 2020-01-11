إبراهيموفيتش يقود ميلان لتحقيق الفوز على كالياري في الدوري الإيطالي

حقق فريق ميلان الفوز على مضيفه كالياري بهدفين دون رد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.



وسجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 64، وكان رافائيل لياو سجل الهدف الأول في الدقيقة 46.



ورفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة وقفز من المركز الثاني عشر للسابع، محققا أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة وهو الفوز السابع له هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في أربع.



في المقابل، توقف رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس متلقيا هزيمته الرابعة على التوالي، والسادسة له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.