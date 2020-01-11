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توك شو

مفيش ناصية بحري لأي حد.. معرض الكتاب: حل مشاكل العام الماضي.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 07:36 م
معرض الكتاب - أرشيفية
معرض الكتاب - أرشيفية
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هاني حسين
قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب الدولي، إنه كان هناك بعض المشاكل في النسخة الماضية من معرض الكتاب وكان هناك مشكلة للناشرين في توزيع الأجنحة.

وأضاف سعيد عبده في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك هدر للمساحات داخل المعرض العام الماضي، وتم حل تلك المشكلة في النسخة الحالية من معرض الكتاب".

وتابع سعيد عبده:" بعد نجاح معرض الكتاب وتم تقليل المساحات للناشر لاستيعاب كل الناشرين، وتم تحديد مكان واحد فقط لدور النشر وفي العام الماضي قمنا باتباع نظام القرعة على كل المشاركين والمساحات داخل المعرض".

وأكمل سعيد عبده:" هناك شفافية وإتاحة للجميع ولا وساطة لرئيس الاتحاد، ومفيش حد هياخد ناصية بحري في المعرض وكله بالقرعة".
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