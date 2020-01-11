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رياضة

الدوري المصري.. المقاولون العرب يسحق نادي مصر بثلاثية ويحافظ على الوصافة

السبت 11/يناير/2020 - 07:17 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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حسام الحارتي
حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على منافسه اف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري المصري، وانتهت لصالح ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تمكن المقاولون من السيطرة على المباراة منذ انطلاق صافرة البداية، وسجل الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ثم أضاف شكري نجيب لاعب المقاولون العرب الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-0.

ولم يتمكن نادي مصر من الصمود أمام هجوم المقاولون العرب، وسجل كريم مصطفى لاعب المقاولون العرب الهدف الثالث في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني استطاع اف سي مصر إحراز الهدف الأول والأخير في شباك المقاولون العرب بالدقيقة "61"، عن طريق اللاعب رضا الويشي.

ويحتل المقاولون العرب في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد "29" نقطة ، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.
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