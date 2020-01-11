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التفعيل خلال أيام.. حق ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين | تفاصيل

السبت 11/يناير/2020 - 08:54 م
ذوى الاعاقة
ذوى الاعاقة
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إبراهيم القادري
قالت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضى المصرى لذوي الاعاقة الذهنية ، إن احتفالية قادرون باختلاف واحد يومها صدرت اللائحة التنفيذية للاشخاص ذوى الاعاقة كما أن وزارة التضامن الاجتماعي، سمحت للاشخاص ذوي الاعاقة الجمع بين معاشين.

وأضافت"أمل مبدى"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم"المذاع علي قناه"DMC"،ان من حق ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين وهذا كان مطلبا من المطالب الضرورية لذوي الإعاقة.

وأوضحت"أمل مبدى"أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدعم الى ذوي الإعاقة حتي نستطيع ان نوفر لهم حياة كريمة.

وتابعت"أمل مبدى "أن هذا القرار سيتم تفعيله والعمل به خلال ايام بسيطة .

واستكملت"أمل مبدى"أن طلب دمج المعاشات كان طلبا ملحا منذ أن توليت هذا المنصب حتي يستطيع الاباء الاطمئنان على أبنائهم ذوي الإعاقة.
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